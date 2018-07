Grupo de sem-terra invade fazenda no RS Cerca de 200 famílias invadiram, na madrugada de hoje, a fazenda São João em Canguçu, 298 quilômetros ao sul de Porto Alegre. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) afirma, em nota, que reivindica a desapropriação da área em cumprimento a acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Ministério Público Federal, que previa o assentamento de mil famílias até abril deste ano e outras mil até dezembro. Segundo o movimento, menos de 40 famílias foram assentadas no Rio Grande do Sul em 2008. A propriedade tem 1.100 hectares, conforme o MST.