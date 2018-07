Grupo de sem-teto continua em frente da casa de Lula Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) afirmam que só sairão da frente do prédio onde fica o apartamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após serem recebidos por um representante do governo federal.