Grupo de serviços a cabo Altice planeja IPO para captar US$1 bi

A empresa, fundada pelo empresário Patrick Drahi e construída durante uma década de aquisições, está buscando surfar uma onda de interesse de investidores no setor a cabo da Europa, conforme os consumidores se voltam a essas empresas em busca de serviços de televisão e banda larga com maiores velocidades e preços menores do que os praticados pelas empresas de telecomunicações.

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) vai incluir a emissão de novas ações pela companhia, assim como a venda de ações existentes pela Next LP, uma holding que é propriedade de Drahi. A empresa terá cerca de 25 por cento de suas ações livres para negociação antes do exercício de qualquer opção de lotes suplementares.

O Goldman Sachs e o Morgan Stanley são os coordenadores globais conjuntos da oferta pública inicial.

(Por Leila Abboud)