Grupo de telefones de SP terá prefixo alterado amanhã Um grupo de assinantes de linhas telefônicas que tem o telefone iniciado por "6" terá o número alterado a partir de amanhã. A mudança, iniciada em janeiro - atingindo um total de cerca de dois milhões de linhas -, será feita por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), segundo a Telefônica, e abrange parte dos assinantes de Guarulhos e das zonas norte e leste da capital paulista. Segundo a Telefônica, o grupo de setembro recebeu a notificação da mudança para o prefixo "2" em junho. Até 30 dias após a alteração, tanto as chamadas discadas com o "6" quanto as discadas com "2" serão encaminhadas para a linha. Depois do prazo, por mais 90 dias, uma gravação informará a alteração quando o número for discado com antigo prefixo "6". Os prefixos que mudam amanhã são: 6100, 6101, 6102, 6104, 6105, 6106, 6107, 6211, 6213, 6216, 6910, 6911, 6916, 6918, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149 e 6280.