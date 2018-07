Grupo de traficantes é detido na Cracolândia

Com os detidos, nenhum deles portando documentos e todos aparentemente maiores de 18 anos, os policiais apreenderam um total de 520 pedras de crack, R$ 1.500,00, em dinheiro, três balanças (duas digitais), 18 relógios, possivelmente roubados, e material diverso para embalagem e consumo do crack. O grupo foi encaminhado para o plantão do 77º Distrito Policial, de Santa Cecília. Três dos homens levados para a delegacia acabaram liberados pois a polícia entendeu que eles não tinham envolvimento com o tráfico.

A Ação Integrada Centro Legal teve início na manhã do último dia 3. Com a prisão ocorrida nesta madrugada, o número do presos na região desde a última terça-feira chega a 27, sendo que 16 eram pessoas procuradas pela justiça. No último boletim divulgado pela PM, no início da noite de sexta-feira, 6, chegavam a 1.046 as abordagens policiais realizadas.

Os agentes de saúde ligados à Prefeitura de São Paulo haviam abordado 214 usuários de drogas; destes, 12 aceitaram ser encaminhados para atendimento médico e eventual tratamento contra a dependência química. Pelo menos 15 toneladas de lixo já foram retiradas da região.