Grupo de turistas é assaltado na Ilha de Itaparica (BA) Um grupo de 31 pessoas, 27 delas turistas, foi assaltado na tarde deste sábado na Ilha de Itaparica (BA), na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com as vítimas, elas participavam de um passeio de escuna na Baía de Todos os Santos - um dos roteiros mais procurados pelos visitantes da capital baiana -, que saiu de Salvador no início da manhã. Quando pararam para almoçar, em um restaurante da praia conhecida como Ponta de Areia, os turistas e guias do passeio foram rendidos por três homens armados, um deles com revólver e os dois outros com facões. Dinheiro, celulares, câmeras fotográficas, filmadoras e documentos foram levados pelos assaltantes, que chegaram a agredir algumas das vítimas. Nenhuma ficou ferida com gravidade. O grupo voltou a Salvador no fim da tarde e prestou queixa na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). A polícia ainda não tem pistas sobre os autores do assalto.