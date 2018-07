Grupo destrói banco em Santana de Parnaíba O hall de entrada de uma agência bancária do Bradesco, localizada no 5.080 da Avenida Tenente Marques, no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba, zona oeste da Grande São Paulo, ficou completamente destruído durante uma ação de criminosos, munidos de explosivos, às 3h15 desta madrugada.