Grupo detido dentro de agência bancária em Juquitiba-SP

Munido de maçarico, pé-de-cabra, chave mixa e outros objetos, o grupo se preparava para arrombar um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada do banco. Em patrulhamento pela região, policiais militares da 2ª Companhia do 25º Batalhão foram alertados e flagraram o grupo.

Com os cinco detidos, que foram encaminhados para a delegacia de Itapecerica da Serra, cidade vizinha, os policiais apreenderam também um Ford EcoSport preto.