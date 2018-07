Grupo disfarçado de carteiro faz jovens reféns por 1 h Três homens mantiveram hoje dois adolescentes reféns por cerca de uma hora numa casa no bairro Jardim Campo Grande, na zona sul de São Paulo. Segundo o tenente Alexandre Katerna, do 22º Batalhão da Polícia Militar (PM), os acusados usavam uniformes dos Correios e simularam a entrega de um presente. Ao atendê-los, o casal de irmãos que mora na residência acabou rendido. No entanto, o namorado da adolescente estava em um dos cômodos e percebeu a ação. Ele pulou uma janela e ligou para a polícia. O trio levou os reféns para um quarto e trancou a porta. A PM cercou a residência e, após aproximadamente uma hora de negociação, os acusados se entregaram. As vítimas foram libertadas ilesas. Foram detidos Leandro Henrique dos Santos, de 21 anos, Luiz Cesar Fagundes de Jesus, de 22 anos, e Edson Morais Alves. Com eles, foram apreendidas duas pistolas. O caso deve ser registrado no 99º Distrito Policial (DP), de Campo Grande.