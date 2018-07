Grupo disfarçado de policiais liberta presas em SP Cerca de dez homens vestindo coletes da Polícia Civil invadiram hoje a Delegacia de Itapevi, na Grande São Paulo, atrás de uma mulher que foi presa ontem, portando pedras de crack. Os suspeitos invadiram o local na hora da chegada do café da manhã dos detentos, renderam uma faxineira e o carcereiro, além de alguns policiais, e roubaram suas armas. Ao todo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), 17 presas fugiram.