Grupo dispara contra carceragem de Pinheiros, em SP Um grupo de homens armados disparou sete tiros contra o Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, por volta das 4 horas desta sexta-feira. Os tiros atingiram a guarita da portaria. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), foram feitas buscas nas imediações, com auxílio da Polícia Militar, mas ninguém foi detido. Foi elaborado um boletim de ocorrência sobre o caso. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.