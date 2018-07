Grupo do MST invade fazenda em Agudos Cerca de 80 pessoas invadiram, na madrugada de ontem, a Fazenda Ponte Alta, em Agudos, região de Bauru. Os ocupantes, incluindo mulheres e crianças, são militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST). Segundo a polícia, o grupo justificou a invasão alegando que a fazenda é improdutiva. Os donos da fazenda, cujos nomes não foram divulgados, registraram boletim de ocorrência e devem entrar com ação de reintegração de posse. É a segunda vez que a propriedade é invadida.