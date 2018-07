Grupo do MST terá de indenizar fazenda

A 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um grupo de sem-terra, identificados como integrantes do MST, ao pagamento de R$ 21.244,32 de indenização por danos materiais durante a ocupação da fazenda Agroreservas do Brasil, em Unaí, noroeste do Estado, em 2005. Os nomes dos condenados não foram divulgados. A coordenação estadual do MST informou que o movimento não tem acampamento em Unaí. A assessoria do MST do DF alegou ter de apurar o caso antes de fazer qualquer comentário.