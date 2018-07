Grupo é detido após arrastão contra motoristas em SP

Os ataques começaram às 18h. Armado com uma pistola de brinquedo, o grupo abordou a maioria das vítimas nos semáforos, levando delas celulares, relógios e dinheiro. Uma testemunha, ao ver os bandidos entrarem em um ônibus que seguia em direção ao Largo São Francisco, ligou para o 190.

Everton Fonseca Santos, de 33 anos, José Ricardo Bezerra, 26, e os dois menores misturam-se aos demais passageiros, mas foram detidos por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, que possuem uma base na Praça Pérola Byington e pararam o coletivo.

Um dos assaltantes ainda jogou a arma no chão do ônibus para escapar do flagrante, mas o grupo acabou reconhecido por oito vítimas que compareceram no 78º Distrito Policial, dos Jardins. Foram recuperados com o grupo um total de 11 celulares, R$ 175,00 e relógios.