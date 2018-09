Grupo é detido em bar acusado de planejar morte em SP

Onze suspeitos, entre eles uma adolescente de 17 anos, foram detidos na noite de ontem quando, segundo denúncia anônima que chegou à Polícia Militar, planejavam a morte de uma pessoa na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Policiais militares detiveram o grupo no interior de um bar, no bairro Jardim do Triunfo. Numa residência nos fundos do estabelecimento os PMs apreenderam três revólveres, uma pistola e meio quilo de maconha. A princípio, todos, com exceção da menor, serão autuados em flagrante, mas nenhum deles quis revelar quem era o alvo do grupo.