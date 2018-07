Grupo é detido em Cumbica com aves estrangeiras

Sete brasileiros foram detidos, nesta terça-feira, 24, no momento em que desembarcavam, vindos da Itália, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. O grupo foi autuado pela Polícia Federal por maus tratos a animais e falsidade ideológica. Com os detidos, os policiais apreenderam 294 canários belgas, dos quais 107 já estavam mortos depois de uma viagem de 10 horas. Os policiais encontraram junto aos passaportes dos brasileiros um certificado das autoridades italianas atestando a saúde das aves e um questionário garantindo que os homens não transportavam animais. O grupo disse que trouxe os animais apenas para criar e não para vender, mas a polícia ainda vai apurar. Para tentar driblar a polícia, os passageiros colocaram os passarinhos em pequenas caixas de papelão nos fundos das malas de viagem, mas boa parte não resistiu e 187, no momento em que chagaram, estavam frágeis e estressados. Segundo o delegado Mário Menin Júnior, as aves vão ser entregues para uma entidade indicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde devem ficar em quarentena para serem detectada eventuais doenças. Como é um animal de origem estrangeira, a criação não precisa de autorização do Ibama.