Grupo é detido por ataque a caixa eletrônico em SP

Em patrulhamento pela Avenida Francisco de Assis Pinto e Oliveira, policiais militares do 3º Pelotão da 2ª Companhia do 50º Batalhão do Interior (BPM/I) foram alertados pelo alarme do banco e se aproximaram da agência. A quadrilha, que já havia cortado metade da máquina com uso de maçarico, abortou a ação e fugiu em dois veículos.

Policiais militares de São Roque também foram acionados e, juntamente com os colegas da cidade vizinha, fizeram o cerco aos bandidos na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares, no bairro Marmeleiro, ainda em Mairinque, próximo ao quilômetro 67. Com o grupo, que chegou a fugir por pelo menos cinco quilômetros, não havia armas segundo a PM. Oito viaturas participaram da caça aos criminosos.

Foram detidos o advogado Vicente Savoia Biondi, de 31 anos, Abner do Amaral Lelis, 31, Gregory Luan dos Reis, 22, Evandro Estevão silva Pinto, 20, e Rafael Augusto Leite, 21. Segundo os policiais, a quadrilha, antes de entrar na agência, rendeu um segurança patrimonial terceirizado que realizava uma ronda na região central da cidade.

Ao abortarem a ação dentro do banco, os bandidos abandonaram no local um maçarico, um pé de cabra, uma serra elétrica, um grifo, uma chave de fenda, quatro radiocomunicadores, quatro celulares, três fitas adesivas que seriam utilizadas em caso de necessidade de imobilizar alguma vítima, uma par de luvas e três toucas ninja. O grupo não conseguiu acessar o cofre do caixa eletrônico.

Histórico

Na madrugada do dia 5 de abril desta ano, o advogado, Evandro e Abner já haviam sido presos, no bairro de Jordanésia, em Cajamar, na Grande São Paulo, pela Guarda Municipal após furto de um caixa eletrônico. Na ocasião, segundo a Polícia Civil, foram recuperados R$ 52,9 mil furtados da máquina, também de uma agência do Santander. O quarto criminoso preso naquele dia foi André Marcelo Pin, de 36 anos. Na ocasião, a polícia informou que Abner havia sido preso, em um crime anterior do mesmo tipo, pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, e que André Pin era fugitivo do Complexo Penitenciário de Hortolândia.