Grupo é flagrado em shopping após atacar motorista

Ocupando um Citroën C3 branco, a vítima, uma assistente de auditoria contábil, de 27 anos, teve um dos vidros traseiros do veículo estourado pela quadrilha ao se perder e parar o carro em uma das ruas do Glicério para manipular o GPS. Um dos bandidos, após quebrar o vidro, invadiu o carro e pegou a bolsa que estava sobre o banco. "Eu estava indo para casa e me perdi. Desviei o caminho para deixar uma colega de trabalho e acabei entrando em uma rua errada", afirmou a jovem. Ao ser indagada por que não escolheu um local mais seguro para estacionar o carro, a vítima disse que não teve escolha. "Na região onde parei nada parecia seguro; iluminação só do semáforo e de um barzinho perto."

Após o roubo da bolsa, a vítima disse que, pelo celular, teve acesso a informações sobre a utilização do cartão de crédito dela. Os jovens, naquele momento, realizavam compras no Shopping Paulista. Genieli Pereira Silva Garcia, de 20 anos, grávida de 8 meses, uma adolescente de 16 anos, grávida de 5 meses, e outros dois menores, de 15 e 16 anos, foram abordados pelos seguranças do shopping na praça de alimentação após Genieli comprar dois pares de tênis, cada um no valor aproximado de R$ 1 mil.

A criminosa, que já tem passagem por tráfico de drogas, ainda parcelou a compra para tentar despistar os funcionários da loja, porém eles desconfiaram e acionaram os seguranças. Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) foram até o shopping e apreenderam os quatro criminosos, que foram encaminhados para o plantão do 78º Distrito Policial, dos Jardins. "Foi uma distração minha. Eu não costumo deixar a bolsa sobre o banco traseiro; deixo no chão, porém como dei carona, acabei não percebendo. A única coisa boa deste episódio que eu passei foi o fato de ter havido justiça", acrescentou a assistente durante conversa com a imprensa na delegacia.

"Eles (os criminosos) aproveitam o descuido das vítimas e atacam principalmente mulheres paradas no trânsito. Com essas velas do sistema de ignição de carro, eles estouram o vidro e realizam o roubo. O interessante é que dois dos menores eram ''procurados''", afirmou um dos investigadores do Grupo 90 do Garra. Um dos menores e a adolescente de 16 anos eram considerados "foragidos" pela Vara da Infância e Juventude, que havia determinado a internação deles na Fundação Casa (antiga Febem) após os pais não cumprirem as obrigações judiciais depois que tiveram os filhos devolvidos pela polícia na última vez em que os jovens foram apreendidos.