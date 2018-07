Grupo é preso ao tentar assaltar fábrica da Estrela Seis homens foram presos, acusados de participar de uma tentativa de assalto ao cofre da fábrica de brinquedos Estrela, em Itapira, no interior de São Paulo, na madrugada de hoje. Pelo menos outros 10 integrantes do bando fugiram, deixando três bananas de dinamite no local.