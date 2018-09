Grupo é preso após assaltar casa de ex-patrão em SP O ex-funcionário de um açougue foi preso ontem com dois comparsas, após assaltar a casa do ex-patrão, em Guaianases, zona leste de São Paulo. Segundo a vítima, o rapaz de 30 anos ficou insatisfeito com a demissão e havia feito ameaças. Com o trio, a polícia recuperou bolsas e celulares roubados. Um quarto assaltante fugiu com uma pistola nas mãos.