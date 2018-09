Grupo é preso após assalto a joalheria no Paraná Um grupo suspeito de assaltar uma joalheria em Ivaiporã, no Paraná, foi preso na sexta-feira. A polícia conseguiu recuperar as joias, mas seu valor não foi divulgado. Foram detidos Dheymelle Amaro Cavalhero, de 19 anos, Alisson Souza Gomes, 20 anos, Julio Cesar Assis Candeu, 24 anos, e Roberson Alves Ferreira, 23 anos, e apreendido um adolescente de 17 anos. As armas apreendidas são um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 7.65.