Grupo é preso após atacar pedestres na zona sul de SP Cinco jovens, entre eles um adolescente de 16 anos, foram detidos pela Polícia Militar após roubarem três pedestres no Itaim Bibi, Vila Olímpia e Brooklin, na zona sul da capital paulista, na noite de ontem. Com o grupo, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e um Fiat Siena roubado. Por meio das informações das vítimas, duas mulheres e um homem, a polícia conseguiu localizar o bando. O carro utilizado pelos adolescentes estava parado no cruzamento entre as avenidas Jornalista Roberto Marinho e Portugal, próximo à Favela do Buraco Quente, no Brooklin. Foram detidos: José Moreira de Sá, Ricardo Ferreira da Silva, Jucelma da Costa Rocha, todos de 21 anos, além de Genilson Fernandes dos Santos, de 24, e o adolescente, que estava em liberdade assistida pela Fundação Casa (antiga Febem), onde ficou internado após cometer roubos e furtos. Os demais não tinham antecedente criminal. O menor voltará para a instituição e perderá o direito da liberdade assistida. Segundo a PM, o revólver calibre 38 estava em poder de Jucelma. Bolsas, carteiras, celulares e outros objetos pessoais levados das vítimas foram recuperados pela polícia. O grupo foi encaminhado ao 96º Distrito Policial do Brooklin. Todos os integrantes do bando, exceto o menor, foram indiciados por roubo e formação de quadrilha.