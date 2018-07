Grupo é preso após invadir loja na zona leste de SP Policiais Militares da 2ª Companhia do 29º Batalhão detiveram, por volta das 20h deste sábado, quatro acusados de assaltar uma loja de calçados no Parque Paulistano, região de São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo. Após denúncia feita por telefone, os policiais militares foram até o local e flagraram os bandidos saindo do estabelecimento. Ao perceberem a aproximação da viatura, os assaltantes retornaram para o interior da loja e fizeram sete funcionários reféns. Depois de alguns minutos de negociação, o quarteto, armado com um revólver calibre 38, resolveu se entregar. A ocorrência foi registrada no 22º Distrito Policial.