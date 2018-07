Grupo é preso após sequestrar filha de vereadora

Inconformado com o fim do relacionamento, ocorrido há dois meses, Renato e três comparsas resolveram sequestrar a jovem e exigir R$ 80 mil da família. A ação ocorreu por volta das 20h de ontem, em frente à casa da vereadora, no bairro do Cipó.

Em um Fusca branco, o rapaz e os demais bandidos abordaram a jovem e a levaram até o cativeiro, improvisado em uma casa, na Chácara Bonanza. No cativeiro, segundo a PM, a garota foi agredida a chutes, tapas e por várias vezes esganada com uma presilha plástica.

Ao saber que a filha havia sido sequestrada, a vereadora, que não desconfiava do ex-namorado dela, foi até a base da 2ª Companhia do 25º Batalhão e pediu auxílio aos policiais. Dissimuladamente, o ex-namorado acompanhava o drama da parlamentar, que, na base da PM, recebeu um telefonema dos sequestradores, que exigiram o valor e disseram que voltariam a ligar pela manhã.

Um dos PMs então resolveu falar com o criminoso, que desligou o telefone. Ao ver que a situação do grupo estava se complicando, Renato se afastou da parlamentar e deixou a base da PM. Por celular, ligou para os comparsas, ordenando que soltassem a garota. Ela já estava havia cerca de duas horas no cativeiro.

Após ser abandonada pelos bandidos, por volta das 22h, a adolescente pediu ajuda em uma casa próxima e foi atendida por um homem, que encaminhou a garota até a base da PM. Lá os policiais levaram a jovem até o cativeiro e ela reconheceu o imóvel como sendo o local onde havia ficado em poder dos sequestradores.

Os quatro bandidos foram identificados até o momento como: Renato, o ex-namorado da vítima e mentor do sequestro, Gil, Maicon e Cristóvão. O caso foi encaminhado para o Distrito Policial Central de Embu-Guaçu.