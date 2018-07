Grupo é preso em assalto a joalheria na Paulista Um grupo formado por sete ou oito assaltantes, a maioria do sexo masculino, foi preso, por volta das 21h30 desta segunda-feira por policiais civis quando tentava assaltar a joalheria Napoleon Joias, no piso Augusta do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em Cerqueira César, região dos Jardins, trecho centro-sul da capital paulista.