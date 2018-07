Grupo é preso jogando celulares para CDP em SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste domingo, 11, cinco acusados de tentar arremessar celulares com carregadores para dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. São eles D.S., de 17 anos, Glauco do Nascimento Cornachi, de 21 anos, Wellington dos Santos Cabral, de 22 anos, Silvano Tasifano Júnior, de 18 anos, e o uruguaio Clovis Bernardo dos Santos Filho, de 29 anos. Com o grupo, foram encontrados 20 celulares com carregadores e 3 brocas para perfurar concreto, adaptadas para serem usadas manualmente. Segundo a PRF, o adolescente D.S. foi surpreendido no momento em que jogava os aparelhos para dentro do CDP. Os demais foram encontrados na BR-153. Todos moravam no bairro João Paulo II, próximo da unidade. Encaminhados ao DP do município, eles foram autuados por formação de quadrilha e facilitação de fuga.