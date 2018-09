Grupo é preso por assalto a bancos no Norte e Nordeste

O grupo preso teria participado do assalto a agências do Banco do Brasil e dos Correios em Baião (TO), em fevereiro. Na ocasião, bandidos com fuzis e metralhadoras levaram dinheiro e ainda fizeram reféns durante a fuga. O bando também é acusado de participação em outros crimes na cidade de Formosa da Serra Negra (MA).

As prisões de ontem ocorreram nas cidades de Imperatriz e São Luiz (MA). Com o grupo, foram apreendidos dois carros Honda Fit e Gol, joias, R$ 5 mil em dinheiro, um revólver calibre 38 e dois carregadores de carabina.

Os presos são Francisco dos Santos Silva, apontado como líder da quadrilha, conhecido pelos apelidos de "Super 15", "Chiquinho" e "Pitchula"; Jorge Carlos dos Santos, conhecido por "Zoião"; Rayrison Ribeiro da Silva, de apelido "Biroi"; Ruan Murilo Almeida Silva, conhecido por "Mu"; Pablo da Rocha Magalhães e Alexandre Marques da Silva, apelidado de "Kenga".

As investigações da polícia prosseguem tanto no Pará quanto no Maranhão, com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos. Os presos devem ser transferidos para o Pará até o final desta semana.