Grupo é preso por matar mulher e esconder corpo no PA A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informou hoje que quatro pessoas foram presas por matar Kelly Queiroz da Silva, de 20 anos, e esconder o corpo dela dentro de uma mala. O corpo foi encontrado no dia 1º de junho em um matagal de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.