Grupo é resgatado após se perder em Paranapiacaba, em Santo André

Um grupo de nove pessoas foi resgatado na manhã deste domingo, 26, após se perder no meio da mata da Vila de Paranapiacaba, em Santo André (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos estavam bem e não apresentavam ferimentos.

Eles se perderam na noite de ontem, quando começaram as buscas dos bombeiros, com apoio do helicóptero Polícia Militar (PM). A mulher, os três homens e cinco crianças e adolescentes foram encontrados aproximadamente às 10 horas de hoje.