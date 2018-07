Grupo é salvo em queda d'água de 10 metros

Bombeiros do estado americano da Geórgia realizaram o resgate dramático de uma mulher e dois homens à beira da queda d'água de uma represa de cerca de 10 metros de altura.

A operação foi acompanhada na terça-feira pela rede de televisão americana ABC e levou cerca de dez minutos.

Com o auxílio de uma corda, bombeiros de Roswell ajudaram o grupo a atravessar as águas rasas, porém rápidas do rio Vickery.

O grupo teria sido surpreendido por uma tromba d'água ao passear numa trilha próxima ao histórico moinho de Roswell, uma área muito popular entre turistas.

Os dois homens e a mulher foram levados em uma ambulância, mas parecem não ter sofrido ferimentos.