Grupo é suspeito de 2 homicídios

A célula paulista da máfia do cassino virtual é suspeita de estar por trás de dois assassinatos ocorridos em São Paulo e em Santo André neste ano. Em ambos os casos, as vítimas teriam ligações com bingos. Cópias das interceptações telefônicas que sugerem a participação de integrantes do bando numa das mortes devem ser encaminhadas nos próximos dias ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O grampo autorizado pela Justiça foi feito dois dias antes do assassinato do comerciante Manoel Antonio Guerra, de 54 anos, morto na tarde de 22 de julho com quatro tiros à queima-roupa na Marginal do Tietê. No diálogo, integrantes da organização criminosa diziam ser preciso cobrar a dívida do "cara" de Aldeia da Serra.

Para a polícia, tudo leva a crer que Guerra era o alvo da conversa. No ano passado, ele arrematou por R$ 670 mil a mansão que pertenceu ao megatraficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadía, em um condomínio de Aldeia da Serra, na Grande São Paulo.

O comerciante seria dono de uma lan house franqueada à máfia do cassino virtual e estaria devendo R$ 50 mil, relativos ao porcentual cobrado pela exploração dos jogos online. Outros dois indícios reforçam as suspeitas da polícia.

Guerra foi morto com tiros de uma pistola calibre 380, disparados por um atirador numa Honda Falcon cinza. Um dos homens interceptados na conversa telefônica tem a mesma arma e uma moto com características idênticas às usadas no crime. O nome dele é mantido sob sigilo.

O suspeito foi um dos 25 presos ontem na Operação Novela. Em sua casa, os policiais apreenderam a pistola e a moto. A ideia é fazer o confronto entre as balas que mataram o empresário e tiros disparados pela pistola apreendida para verificar se a arma foi usada no crime.

Segundo as investigações, Guerra estava sendo seguido quando foi executado. Fumante, ele dirigia a sua Hilux blindada, quando abaixou o vidro para jogar o cigarro. Um motoqueiro emparelhou com a picape e disparou em sua cabeça. Por enquanto, ninguém foi indiciado no inquérito do DHPP.

A polícia suspeita ainda que o grupo tenha ligação com o assassinato do investigador Ramiro Diniz Júnior, de 44 anos, executado na frente da mulher e dos dois filhos no último Dia dos Pais. Ele estava sentado em seu carro, na frente de um açougue em Santo André, no ABC paulista, quando foi surpreendido por um homem vestido de roupa e touca ninja pretas. Sem dizer nada, o atirador efetuou diversos disparos com um fuzil calibre 5,56 mm. O chefe do Setor de Investigações Gerais (SIG) morreu na hora.

Agentes do setor de inteligência da Polícia Civil de Sorocaba descobriram que a mulher do policial foi sócia do Bingo Estação, um dos maiores de Santo André, comandado por integrantes da máfia do cassino virtual. A polícia quer saber agora se havia alguma dívida financeira ou desavença entre ela e membros do esquema que explique a motivação do crime. A Justiça decretou sigilo no inquérito sobre a morte do policial.

BLOQUEIO

A Justiça de Sorocaba decretou o bloqueio dos bens dos acusados de integrar o esquema do jogo pela internet. São carros, sítios, apartamentos, casas e até um iate que teriam sido comprados com dinheiro do jogo.