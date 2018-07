Grupo EBX confirma troca na diretoria financeira

Mariante, ex-vice presidente do BNDES e atual presidente do Scotiabank Brasil, no entanto, não confirmou sua ida para o grupo de Eike Batista. "De jeito nenhum. Não confirmo", limitou-se a dizer, ao ser questionado pela Reuters, por telefone, sobre a mudança de empresa.

A informação sobre a troca no comando da diretoria financeira da EBX foi veiculada pelo site da revista Veja na manhã desta quarta-feira, mas confirmada apenas a noite pela assessoria de imprensa da companhia, por telefone. A empresa não emitiu uma nota oficial sobre o assunto.

A mudança acontece após uma série de alterações nas empresas do grupo EBX em meio a uma cobrança maior por resultados. Nos últimos 12 meses, cinco das seis empresas "X" listadas em bolsa tiveram mudanças em sua presidência.

Lazcano havia sido indicado para o cargo em agosto do ano passado. Considerado homem de confiança de Batista, passou três anos e meio na presidência da empresa de logística do grupo, a LLX, antes de assumir exclusivamente a diretoria financeira da EBX, em novembro.

As ações das empresas do grupo de Eike Batista fecharam em queda nesta quarta-feira. A petrolífera OGX fechou em queda de 1,6 por cento, a 3,71 reais, após ter chegado a cair 6,4 por cento na mínima do dia.

A mineradora MMX caiu 0,61 por cento e a empresa de energia MPX recuou 1,2 por cento. A LLX recuou 2,36 por cento.

A OSX, que não faz parte do Ibovespa, terminou o dia com baixa de 11,6 por cento.

(Reportagem de Leila Coimbra e Gustavo Bonato)