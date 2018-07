A Isolux Infrastructure, sediada em São Paulo, opera concessões de rodovias e ativos de energia, além de estar envolvida em projetos com investimentos superiores a 7,5 bilhões de euros, afirmou a empresa.

O presidente do conselho de administração da Isolux, Luís Delso, se reuniu com a presidente Dilma Rousseff na última semana para apresentar os planos do grupo espanhol.

(Por Tracy Rucinski)