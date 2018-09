Grupo especializado em roubos de carga é preso em TO Uma quadrilha especializada em roubos de carga em rodovias do País foi presa ontem em Tocantins, numa operação conjunta da Polícia Federal (PF) do Maranhão e do Tocantins e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quatro pessoas supostamente envolvidas com o roubo interestadual de cargas foram detidas no momento em que o grupo começava a executar mais um assalto, na BR-153, em Araguaina (TO), distante 376 quilômetros de Palmas.