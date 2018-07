Grupo está acampado em frente à Catedral do Rio Um grupo de ocupantes do terreno da Oi, na zona norte, esvaziado pela Polícia Militar na sexta-feira, 11, está acampado desde as 6h de hoje na porta da Catedral Metropolitana do Rio, no centro. Eles disseram ter sido expulsos pela polícia da porta da prefeitura, onde se instalaram no fim de semana passado.