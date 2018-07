Grupo está acampado em frente de prefeitura do Rio Cerca de 150 pessoas que estavam no prédio da telefônica Oi invadido havia onze dias no Engenho Novo, na zona norte do Rio, desocupado à força pela Polícia Militar anteontem, continuam acampadas em frente à sede da Prefeitura, no centro, à espera de uma promessa de moradia. Elas têm perfil semelhante: mulheres ou casais desempregados ou subempregados (são ambulantes, pedreiros, domésticas sem carteira assinada), com dois filhos ou mais, moradores de favelas da região, que não têm mais como arcar com os aluguéis.