Grupo estuda ida do papa a favela durante visita ao Rio O chefe do departamento de viagens internacionais do Vaticano, o italiano Alberto Gasbarri, percorreu na manhã desta quinta-feira, 25, favelas do Rio que receberam Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A agenda incluiu uma visita à Quinta da Boa Vista e uma reunião no Palácio da Cidade. A comitiva, formada pelo arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, por diretores da Jornada Mundial da Juventude 2013 e por representantes das três esferas de governo, passou pelas comunidades da Mangueira, do Tuiuti, do Jacarezinho, de Mandela, de Varginha e outras do Complexo de Manguinhos, na zona norte. A Quinta da Boa Vista vai sediar a Feira Vocacional durante a Jornada, em julho. Um heliponto no local está sendo estudado para uma possível visita do papa Francisco. Uma visita a uma favela foi sugerida ao Vaticano e está sendo estudada pelo grupo.