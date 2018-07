Grupo exige dados sobre lixo radioativo A Coalizão Por Um Brasil Livre de Usinas Nucleares protestou na quinta-feira contra a falta de informações detalhadas sobre a situação dos materiais radioativos no País, passados 25 anos do acidente com césio-137 em Goiânia. O movimento antinuclear, formado por 28 entidades e com base em São Paulo, quer usar a Lei de Acesso à Informação para exigir dados como o inventário dos depósitos de lixo atômico e detalhes sobre planos emergenciais em caso de acidentes.