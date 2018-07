Grupo explode agência e atira na PM em Analândia-SP

Os policiais recolheram cápsulas de calibre 12, ponto 45 e 9 mm que ficaram pelo chão. Uma banana de dinamite não explodiu e foi retirada pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar.

Os veículos usados na fuga foram abandonados numa estrada rural do município. A agência não abriu as portas durante o dia todo, mas os clientes foram orientados a usar caixas expressos instalados no comércio da cidade. De acordo com a PM, as quadrilhas passaram a mirar as cidades pequenas e com pouco policiamento para os ataques. Este mês, agências foram explodidas em Porto Feliz e Iperó - nesta cidade, três homens, entre eles um policial militar, foram presos, suspeitos de participação no crime.