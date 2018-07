Uma testemunha que ligou para o 190 viu vários homens deixando o local em um carro preto após a explosão. Aparentemente nada foi levado do caixa, que ficou bastante destruído. Outros dois caixas instalados ao lado nada sofreram. Uma das lojas, segundo a polícia, também foi danificada. Nenhum suspeito havia sido detido até as 5h45. O caso foi registrado no 32º Distrito Policial, de Itaquera.