Grupo explode caixa eletrônico no litoral de SP Criminosos explodiram um caixa eletrônico na madrugada de ontem, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, mais de R$ 15 mil foram furtados. A explosão também destruiu parte da frente de um supermercado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. O caixa ficava instalado do lado de fora do estabelecimento.