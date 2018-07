Grupo explode três caixas eletrônicos em Sorocaba-SP Uma quadrilha armada com fuzis e metralhadora rendeu na madrugada desta quarta-feira os vigias e explodiu três caixas eletrônicos do centro operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Sorocaba (SP). De acordo com a Polícia Militar, os 15 homens chegaram em dois grupos e invadiram o local, no Distrito Industrial, pela frente e pela entrada dos fundos. Os três vigias foram mantidos sob a mira das armas, enquanto integrantes da quadrilha instalavam explosivos nos caixas.