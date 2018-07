Grupo falará sobre sustentabilidade em fórum de jornais Reconhecido em 2009 pela Agência Nacional dos Direitos da Infância (Andi) como o jornal de maior cobertura em ambiente. o "Estado" foi convidado a participar em junho de painel do Fórum Mundial de Editores sobre como jornais se dedicam a temas ligados à sustentabilidade. Serão apresentados destaques da cobertura no dia-a-dia, a nova seção Planeta, que estreia quarta-feira, além de iniciativas históricas de "Estado", Jornal da Tarde e Rádio Eldorado. Entre elas, os Projetos Pomar, de reflorestamento, Tietê, de limpeza do rio, e Pintou Limpeza, de reciclagem.