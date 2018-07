Grupo fará plano brasileiro contra vazamento de petróleo A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, esteve hoje no Rio de Janeiro para participar de reunião de análise sobre os reflexos do vazamento de petróleo ocorrido no Golfo do México e anunciou a criação de um grupo de trabalho que irá concluir a proposta de um plano de contingência para o País. O Brasil não tem um plano nacional para o caso de um acidente de proporções parecidas com o da plataforma Deepwater Horizon. Quando o estudo estiver terminado, será implementado por decreto presidencial.