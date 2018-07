Grupo fará propostas no Acordo Ortográfico até março/15

O Acordo Ortográfico foi assinado e promulgado em 2008. A obrigatoriedade de aplicação do Acordo Ortográfico deveria começar a vigorar no Brasil em janeiro de 2013, mas foi adiada para 2016, por meio de decreto da Casa Civil. O tratado cria uma ortografia integrada para o português, em todas as nações que têm a língua como oficial. O Grupo de Trabalho Técnico (GTT) do Senado agrupa o Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa (Cellp), a Academia de Letras de Brasília (ALB) e o movimento Simplificando a Ortografia. O grupo tenta diminuir o número de regras e exceções no acordo.

Possíveis mudanças nas regras serão debatidas até o meio do ano por professores e alunos dos países de língua portuguesa, que farão propostas e relatórios sobre o assunto. As melhores sugestões serão selecionadas em setembro, no Seminário Linguístico-Ortográfico da Língua Portuguesa, e encaminhadas aos governos. Em Portugal, foi aprovada pelo Parlamento a recomendação ao governo para que também forme um grupo de trabalho para fazer o acompanhamento do Acordo Ortográfico.