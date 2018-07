Grupo faz arrastão contra turistas em parque no Rio

Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Rio, "pela legislação em vigor, o controle dos parques florestais nacionais, bem como suas atividades de segurança, são de responsabilidade da União. As ações de policiamento estadual limitam-se ao entorno ou quando acontece um crime, pois, neste caso, o próprio Código Florestal prevê a ação das Polícias Estaduais no interior da unidade de conservação federal", afirma a pasta.

A Secretaria de Segurança está negociando com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente um convênio para oferecer à Pasta parte do efetivo do Batalhão Policial Florestal, mas esse convênio ainda não foi concluído. Mesmo quando firmado, por conta da legislação federal, o acordo não vai permitir o policiamento do Parque da Tijuca, mas apenas das áreas de proteção ambiental e parques florestais do Estado.