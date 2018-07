Grupo faz arrastão de madrugada em São Vicente-SP Um grupo realizou hoje um arrastão em São Vicente, na Baixada Santista (SP), dois dias após o ataque feito em Praia Grande (SP). De acordo com o 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I), a confusão foi provocada perto das 3 horas por um grupo que cercou um carro da Polícia Militar (PM) estacionado na Praia da Biquinha, na região central da cidade. Eles jogaram bombas caseiras contra os policiais, que pediram apoio. Em seguida, teve início um tumulto. O grupo passou a depredar lixeiras e vidros de imóveis e carros. Segundo a PM, um mercado, três automóveis de passeio e um da corporação foram atingidos. Algumas pessoas teriam sido assaltadas durante a confusão. Não havia informação sobre feridos até as 4 horas. Ao todo, cerca de 15 veículos da polícia foram para o local. Policiais militares afirmaram acreditar que o grupo causador da investida tenha participado de um show do cantor e compositor Belo, pouco antes, na Praia do Itararé, a 2 quilômetros da da Biquinha. Foram detidos para averiguação cinco suspeitos, entre eles três menores. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.