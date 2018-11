Grupo faz arrastão em condomínio de Mogi das Cruzes

O grupo levou joias, dinheiro e celulares. Como estavam com os rostos à mostra, os criminosos resolveram levar também o computador do sistema de monitoramento por câmeras para que a polícia não tenha acesso às imagens do crime que foram gravadas. Policiais Militares do 17º Batalhão foram acionados logo após a quadrilha deixar o prédio, mas nenhum suspeito nem os veículos roubados das vítimas foram localizados. O caso está sendo registrado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.