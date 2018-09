Grupo faz arrastão em condomínio em Cabreúva-SP Armados de fuzis, carabinas e outras armas de grosso calibre, cerca de 20 homens realizaram um arrastão no fim da noite de ontem no Condomínio Haras Pindorama I, localizado na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no bairro do Jacaré, em Cabreúva, no interior de São Paulo.