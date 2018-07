Grupo faz arrastão em lanchonete em SP Após participarem de um arrastão no interior do Fran''s Café localizado na esquina da Avenida Rouxinol com a Alameda dos Arapanés, em Moema, zona sul da capital paulista, um adolescente de 16 anos e uma mulher, de 20, foram detidos, nesta madrugada, na Liberdade, no centro da capital, graças ao sistema de rastreamento via satélite instalado num iPad roubado de um dos oito clientes feitos reféns por cerca de dois minutos dentro do estabelecimento comercial.